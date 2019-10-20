شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 20 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 20 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها التحضيرات لبدء الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى.

الزمالك يستعين بفيديوهات السنغال استعدادا لمواجهة جينيراسيون في السلام

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، بداية من اليوم الأحد، غلق ملف المنافسات المحلية بعد الانتهاء من مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري وذلك للاستعداد لخوض الفريق لمباراته أمام نظيره جينيراسيون فوت السنغالى، التى ستقام يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام وطلب ميتشو من جهازه المعاون بالزمالك، تحضير فيديوهات مختلفة من مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الأبيض مع نظيره السنغالي في الذهاب الذي انتهي بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك للتحضير لمواجهة الإياب التي يسعي فيها الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون والتأهل لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

الزمالك يستعيد عبد الله جمعة أمام جينيراسيون فى دورى الأبطال طلب الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبي للفريق، تجهيز الرباعي المصاب شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وعمر السعيد لاعبي الفريق للاستعانة بجهودهم أمام جينيراسيون السنغالي بعد غياب الرباعي للإصابات المختلفة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري في اللقاء الذي انتهي بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف. Advertisements الزمالك ينفى صدور بيان رسمى حول الدورى العام والمؤجلات نفى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور صدور أي بيان يخص بطولة الدوري العام، وأزمة المؤجلات ومباراة القمة وجاء نص البيان كالتالى: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته. ويهيب مجلس إدارة الزمالك كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص نشر بيان لا يخص النادي وغير صحيح، بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز وتأجيل المباريات من عدمها. ويؤكد مجلس إدارة الزمالك أن أي توضيح أو قرار رسمي يصدر يكون عن طريق المستشار مرتضى منصور ويعلن بشكل رسمي عبر موقع النادي أو برنامج النادي وذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم منح الفرصة للمتربصين للزج باسم النادى فى أمور غير صحيحة". غينيا تؤجل وصول 5 لاعبين من جينيراسيون قبل مواجهة الزمالك يتواجد 5 لاعبين من فريق جينيراسيون فوت السنغالى مع منتخب السنغال للمحليين فى مواجهة غينيا، التى ستقام اليوم الأحد، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين التى ستقام فى 2020 بالكاميرون، على أن يلتحقوا بالفريق السنغالى غداً بالقاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك التى ستقام الخميس المقبل باستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

تأكد جاهزية محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة، بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المُقدم من الجولة الخامسة بالدورى الممتاز للإصابة والذى انتهى لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف.

وفضل الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، إراحة عبد الغنى من لقاء المقاولون العرب رغم تعافيه بنسبة كبيرة من إصابة العضلة الخلفية حتى يكون جاهزاً بأفضل صورة لمواجهة جينيراسيون فوت، المقرر لها الخميس المقبل على ملعب السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.