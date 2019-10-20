أحمد الشناوى يعود لقائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة شملت 20 لاعبا لمواجهة الإنتاج الحربى فى الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة أحمد الشناوى، ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربى فى الخامسة والنصف من مساء الاثنين على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز، وتشمل القائمة المختارة: حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان. Advertisements خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبد الله بكري وولفريد كانون. خط الوسط: إسلام عيسى وعمر العيوني ولومالا عبده ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي. خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس.

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