شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة بيراميدز واستبعاد باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر
وضمت القائمة كلا من: عامر عامر وأحمد يحيي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وإبراهيم عبد الخالق ومحمد شوقي ومحمد عادل ومحمد بازوكا وأحمد مجدي ومحمد رجب وغنام محمد ووهاب أنان ومحمد فييرا ومامادو انياس وكريم بابا وعلاء سلامة وعبد الرحمن شيكا.
وشهدت القائمة استمرار استبعاد باسم مرسى مهاجم الفريق الذي لم يشارك في مباريات الفريق منذ انطلاق المسابقة بسبب الإصابة.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.
وفاز الإنتاج الحربى على نظيره انبى بهدف دون رد فى إطار مباريات الاسبوع الرابع للدوري الممتاز.
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