تريكة: متعصب للأهلي ومصر.. ومتعاطف مع ليفربول بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أكد محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري والأهلي السابق، أنه متعاطف مع ليفربول بسبب محمد صلاح نجم الريدز والفراعنة. وأوضح تريكة في تحليله لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول، عبر قناة بي ان سبورت، أنه متعصب لشيئين فقط وهما النادي الأهلي والمنتخب المصري. Advertisements وتعادل ليفربول أمام مضيفه يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بهدف لكل فريق، على ملعب أولد ترافورد. وكان تريكة أشار قبل المباراة إلى أن ليفربول سيتأثر لغياب صلاح، رغم سجله التهديفي السيء أمام يونايتد. ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام السيتي الوصيف.

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