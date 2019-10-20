أسعار تذاكر الهلال في مواجهة السد بدوري أبطال آسيا

طرحت الشركة المنظمة لتذاكر مباريات نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، تذاكر مواجهة فريق الزعيم وضيفه السد القطري في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019م، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض الثلاثاء المقبل.

أسعار تذاكر مباراة الهلال

ويشار إلى أن أسعار التذاكر تراوحت ما بين 50

إلى 3500 جنيهًا، حيث تأتي فئة بلاتينيوم أفراد بلس بـ 3500 ﷼ بلاتينيوم أفراد بـ 2500 ﷼، وبلاتينيوم عائلات بـ 2500 ﷼.

فيما حددت فئات المنصة" ذهبية أفراد بـ 1800 ﷼، وفضية أفراد بـ 1000 ﷼، ذهبية عائلات بـ 1800 ﷼، وفضية عائلات بـ

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800 ﷼.

كما جاءت أسعار الموحد وفقاً لما يلي:" منتصف الواجهة بـ 200 ﷼ الموحد طرفي الواجهة بـ 150 ﷼ الموحد خلف المرميين بـ 50 ﷼ الموحد عائلات بـ 50 ﷼.

أما قيمة تذاكر الفئة E بـ100 ريال، والفئة F وD ب75 ريال، فيما جاء سعر تذاكر الفئات A، وB، وC، وG، وH بـ30 ريال.

وبدأ الحجز من الساعة الساعة السابعة صباحًا بحيث يتم الحجز من خلال الموقع الرسمي، للحجز اضغط هنا.