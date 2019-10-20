الفيصلي يفوز على الحزم فى الدورى السعودى للمحترفين

حقق فريق الفيصلي فوزا مهما على نظيره فريق الحزم بنتيجة ١-٠ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة المجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز هدف التقدم للفيصلي الوحيد خالد الغامدي في الدقيقة ٥٨ من الشوط الثاني من المباراة.

بهذة النتيجة يحتل نادى الفيصلي المركز الرابع برصيد ١٤ نقطة، بينما يحتل نادى الحزم المركز السابع برصيد ١٠ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة. الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.أحرز هدف التقدم للفيصلي الوحيد خالد الغامدي في الدقيقة ٥٨ من الشوط الثاني من المباراة.بهذة النتيجة يحتل نادى الفيصلي المركز الرابع برصيد ١٤ نقطة، بينما يحتل نادى الحزم المركز السابع برصيد ١٠ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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