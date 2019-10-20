أصيب محمد أشرف "روقا" لاعب وسط إنبي في مران فريقه اليوم بكدمة خلال كرة مشتركة في التدريبات الجماعية. من المؤكد أن يغيب روقا عن لقاء إنبي أمام أسوان الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة للدوري الممتاز. يذكر أن حلمي طولان يقود تدريب الفريق كمدير فني خلفًا لعلي ماهر الذى قدم استقالته في اعقاب الخسارة امام الانتاج الحربي بالجولة الرابعة للدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روقا "إنبي" يغيب عن لقاء أسوان في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.