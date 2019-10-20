صادق جاهز لموقعة الجزيرة الاماراتي

تأكد جاهزية اللاعب محمد صادق نجم فريق الاسماعيلي قبل لقاء الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل. ويستعد الإسماعيلى لمباراة الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل بالإسماعيلية، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. الأربعاء المقبل بالإسماعيلية، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكان صادق قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية مع المنتخب الأوليمبي في مباراته الودية أمام جنوب أفريقيا، إستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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