أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة شملت ٢٠ لاعبا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف من مساءالاثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.
وتشمل القائمة المختارة:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان
خط الدفاع: عمر جابر ومحمدحمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبد الله بكري وولفريد كانون
خط الوسط: إسلام عيسى وعمر العيوني ولومالا عبده ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي
خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.