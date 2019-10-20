آدم لالانا لاعب ليفربول: سعيد بتسجيلي هدف التعادل أمام مانشستر يونايتد

عبر آدم لالانا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، سعادته بتسجيله هدف التعادل أمام مانشستر يونايتد، والتي أنتهت بهدف لكل من الفريقين، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال لالانا في تصريحاته عقب المباراة: " سعيد بتسجيل هدف التعادل، كان متبقي 25 دقيقة، لم نكن في أفضل مستوى، مدربنا قام بتغيرات جيدة، مثل تشامبرلين، الذي قدم أداءًا جيدًا جدًا".

وأضاف: "هذا الهدف يوضح أهمية العمل كمجموعة، وكل لاعب بالفريق، وليس الفريق الأساسي فقط، إذا أردت الفوز، فأنت بحاجة لجميع اللاعبين وليس الفريق الأساسي فقط".

رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في صدارة البريميرليج، في حين رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط، بالمركز الثالث عشر.