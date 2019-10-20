أبو تريكة: ليفربول؟ لا..أنا متعصب لشيئين فقط!

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نفى أسطورة الكرة المصرية “محمد أبو تريكة” تعصبه لأي فريق إنجليزي بما في ذلك فريق ليفربول، مشيرًا إلى ذلك خلال تحليله لمباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم، قبل أن يقول إنه متعصب لشيئين فقط هما “الأهلي ومنتخب مصر“.
وأضاف محلل قنوات بي إن سبورتس “أنا متعاطف مع ليفربول بسبب محمد صلاح، لكنني متعصب لشيئين فقط وهما النادي الأهلي والمنتخب المصري”.
وغاب محمد صلاح عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول لعدم تعافيه من الإصابة التي ألمت به في نهاية مباراة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي منتصف الشهر الجاري.
وتأثر ليفربول بغياب محمد صلاح للإصابة، حيث واجه صعوبات كبيرة من أجل التسجيل حتى الدقيقة 85، ليخرج من المباراة بنقطة واحدة، عزز بها تصدره للبريميرليج برصيد 25 نقطة.
وكان أبو تريكة حذر محبي لعبة الفانتازي من اختيار محمد صلاح قبل بدء هذه الجولة بسبب سجله الضعيف أمام مانشستر يونايتد، وذلك خلال تقديمه لبرنامج فانتازي beIN على شاشة قنوات بي إن سبورتس قبل يومين من انطلاق الجولة التاسعة للبريميرليج.
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