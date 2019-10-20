الأهلي يُرسل للفيفا آخر تجاوزات الاتحاد المصري

تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقريرًا من إدارة النادي الأهلي، مطلع هذا الأسبوع، يُفند تجاوزات اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم تجاه مسابقة الدوري المحلي.

والبداية كانت عن قضية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان مقررًا لها يوم أمس السبت الموافق 19 أكتوبر، ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وذكر الأهلي في تقريره أن الجهات الأمنية لم تطلب تأجيل المباراة كما ادعت اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم بل لأسباب أخرى خاصة بنادي الزمالك الذي لا يريد لعب المباراة لتخوفه من إرهاق لاعبيه قبل مواجهة جينيراسون فوت السنغالي في إعادة مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما تطرق الأهلي إلى أن الاتحاد المصري يود إجبار الفريق على اللعب يوم الاربعاء المقبل أمام الجونة في مباراة مُقدمة من الجولة الخامسة.

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وأعلن الاتحاد المصري في بيان رسمي، مساء اليوم الأحد، تعيين كل من “سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر وشريف حسن” كحكام لمباراة الأهلي والجونة يوم الاربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019، رغم تشديد إدارة الأهلي على عدم خوض الفريق الأول لأي مباراة في الدوري المحلي قبل مواجهة الزمالك.

وقامت إدارة النادي الأهلي بإلغاء الحجوزات الخاصة بفندق الإقامة بمدينة الغردقة، حيث ستقام المباراة على ملعب نادي الجونة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 10 نقاط ومباراة أكثر من الأهلي.