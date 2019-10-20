رياضة | الخسائر تلاحق نادي مانشستر يونايتد بسبب سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخسائر تلاحق نادي مانشستر يونايتد بسبب سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر الخسائر في ملاحقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب أولي جونار سولشاير مدرب الفريق ولكن ليس بسبب نتائج الفريق فقط.

انخفاض أسهم مانشستر يونايتد

وكشفت صحفية "ديلي ميرور" البريطانية أن قيمة نادي مانشستر يونايتد السوقية قد انخفضت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن القيمة السوقية لمانشستر يونايتد قد انخفضت من 3 مليار دولار إلى 2.64 مليار دولار وتعتبر هذه خسارة هائلة للفريق.

Advertisements

سبب انخفاض قيمة مانشستر يونايتد السوقية

وأشارت صحفية ميرور إلى أن قيمة مانشستر يونايتد السوقية انخفضت بشكل كبير ودائم عقب تولي سولشاير مهمة تدريب الفريق ولكن السبب أيضا هو نتائج الفريق السيئة وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم

وكان نادي مانشستر يونايتد قد تعادل إيجابيا مع نظيره نادي ليفربول بهدف لكل فريق اليوم الأحد 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.