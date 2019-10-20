رياضة | حصاد مباريات الأحد في الدور الثاني لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مباريات الأحد في الدور الثاني لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الأحد، والتي أقيمت في ختام الدور التمهيدي الثاني لتصفيات كأس مصر، عن إحراز 18 هدف، خلال 8 مواجهات.

وشهد الدور الثاني، عن فوز فريق بلطيم خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب الحنفي 4-2.

وخسر مركز شباب رابعة على ملعبه من فريق الخربة، بهدفين دون مقابل، وأكتوبر العبد على ملعبه أمام نجمة سيناء بهدف نظيف.

وفاز الحرية خارج ملعبه على فريق المصري بالسلوم بركلات الترجيح، عقب التعادل بينهما بهدف لكل فريق.

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وتخطى فريق مركز شباب العدوة، نظيرة فريق ملوي بهدفين دون مقابل، سجلهما أنور عبد الستار، وحسين رجب.

وخسر فاقوس على ملعبه بركلات الترجيح أمام فريق مركز شباب ديرب نجم، بنتيجة 6-5، عقب التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

وفاز فريق المراغة على فريق مركز شباب سوهاج بهدف نظيف، عبر اللاعب أحمد حمدي.

وفاز عرب الرمل، خارج ملعبه، على مركز شباب قويسنا، بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي، بينهما.