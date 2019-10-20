رياضة | سولشاير يشيد بتقنية الفيديو ويتحدث عن التعادل مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يشيد بتقنية الفيديو ويتحدث عن التعادل مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النرويجي آولي سولشكاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التعادل أمام ليفربول، بالبريميرليج.

وأعرب المدير الفني، عن سعادته بنتيجة المباراة في ظل الظروف التي يواجهه الفريق منذ بداية الموسم وتذبذب الأداء والنتائج.

وأشاد سولشكاير، بأهمية وجود تقنية الفيديو، الذي يرى بأنها لعبت دورًا مهمًا خلال مباراة فريقه أمام ليفربول والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات عقب المباراة، " لقد خاض يونايتد اللقاء من أجل اقتناص نقاط المباراة الثلاث، لكن التعادل حسم نتيجة المباراة التي لم تكن سهلة".

Advertisements

وأختتم تصريحاته " رأيت لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بخيبة أمل بعد هدف التعادل الذي سجله ليفربول، وهذا أعجبتني لرغبة اللاعبين في تحقيق الانتصار، وهذا ما سنعمل على استغلاله الفترة المقبلة".

وكان مانشستر يونايتد حقق تعادلا أمام ليفربول، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب أولد ترافورد، بالجولة التاسعة للبريميرليج.

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة على صدارة جدول الترتيب، فيما رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني عشر.