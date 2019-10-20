رياضة | ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من ترجمة استحواذه على أحداث المباراة بإحراز هدف التقدم عن طريق نجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 من زمن المباراة، وذلك بعدما اسغل عرضية متقنة من جانب المتألق دانيل جيمس، لذلك لم يتواني بدوره في إيداعها شباك البرازيلي أليسون بيكر العائد من الإصابة.
وكادت تقنية الفيديو تطيح باحلام الريدز في المحافظة على سجل نتائجهم خالي من الهزائم، بعدما ألغى حكم المباراة هدفًا للسنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثالثة والأربعين من زمن المباراة، بعدما اصطدمت الكرة بيده.
ونجح ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين من زمن المباراة، من خلال عرضية متقنة من الظهير الأيسر روبرتسون، قابلها لالانا بقدمه لتسكن شباك الإسباني دي خيا حارس اليونايتد.
وسعى نادي ليفربول نحو إدراك هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة لمعادلة رقم مانشستر سيتي بـ18 فوز على التوالي ولكن دون جدوى، في ظل بسالة خط دفاع مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، ليخسر بذلك الريدز أولى نقاطه في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول 8 مواجهات بالبطولة.
وبعد عرض ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.. نقدم لكم ترتيب الفريقين في بطولة الدوري:
رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" جمعها من الفوز في ثمانية مباريات والتعادل في لقاء وحيد دون التعرض لأي خسارة، بينما احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.