رياضة | ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، لذلك نعرض لكم ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.



ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي



تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من ترجمة استحواذه على أحداث المباراة بإحراز هدف التقدم عن طريق نجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 من زمن المباراة، وذلك بعدما اسغل عرضية متقنة من جانب المتألق دانيل جيمس، لذلك لم يتواني بدوره في إيداعها شباك البرازيلي أليسون بيكر العائد من الإصابة.



وكادت تقنية الفيديو تطيح باحلام الريدز في المحافظة على سجل نتائجهم خالي من الهزائم، بعدما ألغى حكم المباراة هدفًا للسنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثالثة والأربعين من زمن المباراة، بعدما اصطدمت الكرة بيده.

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ونجح ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين من زمن المباراة، من خلال عرضية متقنة من الظهير الأيسر روبرتسون، قابلها لالانا بقدمه لتسكن شباك الإسباني دي خيا حارس اليونايتد.



وسعى نادي ليفربول نحو إدراك هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة لمعادلة رقم مانشستر سيتي بـ18 فوز على التوالي ولكن دون جدوى، في ظل بسالة خط دفاع مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، ليخسر بذلك الريدز أولى نقاطه في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول 8 مواجهات بالبطولة.



وبعد عرض ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.. نقدم لكم ترتيب الفريقين في بطولة الدوري:



رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" جمعها من الفوز في ثمانية مباريات والتعادل في لقاء وحيد دون التعرض لأي خسارة، بينما احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.