رياضة | تعديلات جديدة في موعد مباريات القسم الثالث بالبحيرة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات جديدة في موعد مباريات القسم الثالث بالبحيرة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثالث (المجموعة الحادية عشر) إجراء تعديلات جديدة، على موعد ‘قامة مباريات الجولة الثانية .

وتقرر أن تقام اللقاءات يوم الثلاثاء المقبل، بدلاً من يوم الأربعاء، كما كان مقرراً من قبل.

من منافسات المجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث يوم الثلاثاء المقبل وارسلت اللجنة فاكس الي منطقة الاسكندرية والبحيرة بالمواعيد الجديدة

ويلتقي في الجولة الثانية كلاً من :

1- نهضة العامرية - ايتاي البارود

2- سبورتنج - مركزشباب القباري

3- الترام - نادي كوم حمادة

4- كفرالداور- اسكندرية للبترول

5- رشيد- بدر

6- مياه البحيرة - مركز شباب كوم حمادة

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7- كفربولين - المعمورة

8- حوش عيسي -العبور

وكانت نتائج مجموعة الـ 11 - الجولة الأولى كما يلي..

القباري 0 - نهضة العامرية 4

المعمورة 2 - مياه البحيرة 2

العبور 0 - كفر بولين 0

حوش عيسي 1 - إيتاي البارود 1

نادي كوم حمادة1 - سبورتنج 1

مركز شباب كوم حمادة 1- رشيد 0

اسكندرية للبترول 0-الترام 0

بدر 1- كفر الداور0