رياضة | عاجل- يورجن كلوب يتحدث عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- يورجن كلوب يتحدث عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي عقب تعادله القاتل أمام مانشستر يونايتد برصيد ٢٥ نقطة.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"لقد كنا جيدين كفاية للحصول على نقطة وقمنا بمنح مانشستر يونايتد الفرصة للعب بالطريقة التي أرادوا اللعب بها مع خمسة في الخلف وما إلى ذلك".

وأضاف :"كانوا يعملون بجد لم يكن تحركنا جيدًا بما فيه الكفاية شعرنا أننا تحت الضغط عندما كنا نتحرك".

وزاد :"يمكننا أن نفعل ما هو أفضل وسنتحسن في المستقبل، سنأخذ هذه النقطة لأنها أفضل من لا شئ ولكننا سنواصل العمل بشكل طبيعي".

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وواصل :"نحن بحاجة إلى أن نقوم بعمل أفضل ولكن الأمور هكذا. لا أعتقد أن يونايتد سيلعب هكذا إذا لم يكن الفريق الآخر يحتفظ بالكرة بنفس القدر".

وتابع :"نحن نلعب في كثير من الأحيان ضد مثل هذا الفريق. ربما يمكننا أن نفعل ما هو أفضل نقطة واحدة جيدة".

وأشار :"لم يعجبني الشوط الأول، كانت تمريراتنا سيئة! ويونايتد سجل هدفًا يُوضح مشكلة الـVAR".

وواصل :"كل شيء كان ضدنا اليوم، لكننا لم نخسر بالطبع أردنا نتيجة مختلفة، لكن من أجل نتيجة مختلفة، يجب أن نلعب بشكل أفضل".

وأوضح :"ربما دخول نابي كيتا كان متأخرًا بعض الشيء للقيام بتأثير لكن تأثيره كان حاضرًا".

