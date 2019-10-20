رياضة | عاجل- لالانا يتحدث عقب إنقاذه ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- لالانا يتحدث عقب إنقاذه ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أدم لالانا مهاجم فريق ليفربول عن سعادته عقب التعادل اليوم أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحافظ ليفربول على صدارة ترتيب البريميرليج رغم تعادله القاتل أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق.

وقال لالانا عقب نهاية المباراة :"سعيد جداً بالتسجيل، كان باقي 25 دقيقة ولم نكن بأفضل مستوى لنا لكن نظر المدرب الى الدكة وقام بالتغييرات، دخل تشامبرلين وكان جيداً جدًا".

وأضاف :"إذا اردت الفوز فأنت بحاجة لجميع اللاعبين وليس الفريق الأساسي فقط".

وتابع :"هذا الهدف يوضّح أهمية كل لاعب بالفريق وليس الفريق الأساسي فقط".