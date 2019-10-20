رياضة | التعادل العادل يؤجل قرار النطق بالحكم في قضية سولشاير ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل العادل يؤجل قرار النطق بالحكم في قضية سولشاير ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، والتي أقيمت على ملعب أولدترافورد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج .

أدم لالانا يحرم سولشاير من إظهار نجمه في مسرح الأحلام

سقط فريق مانشستر يونايتد ضد ليفربول في فخ التعادل الإيجابي، بهدفة لمثله، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب أولدترافورد معقل الشباطين الحمر.

تمكن الإنجليزي ماركوس راشفورد من تسجيل هدف المباراة الأول لصالح مانشستر يونايتد ضد ليفربول، فيما تعادل الأخير عن طريق أدم لالانا في الدقيقة 86 من عمر المباراة، ليخطف الريدز نقطة ثمينة من أمام حصون كبير مدينة مانشستر .

سولشاير يعبر عن نفسه في مباراة الزعامة الإنجليزية

وبالرغم من التعادل، استطاع النرويجي أولي جونار سولشاير تقديم أحد أفضل مبارياته منذ توليه القيادة الفنية لمانشستر يونايتد، حيث استطاع احكام قبضته على مفاتيح لعب كتيبة يورجن كلوب، ليظهر الألماني عاجزًا أمام سولشاير .

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قدم سولشاير استراتجية خاصة لملاقاة ليفربول، حيث قرر اللعب بثلاثة مدافعين في خط الدفاع، مع اعتماده على ارتداد الظهيرين للمساندة الدفاعية، وهو ما أربك حسابات كلوب وليفربول خلال اللقاء، حيث فشل أبطال أوروبا في تنفيذ أي هجمة خطيرة على مرمى الشياطين، في أحد أكثر الأشوط سلبية من جانب الضيوف .

امتياز سولشاير يطفئ نيران الانتقاد في مانشستر يونايتد

ويأتي امتياز سولشاير في المباراة ليسكت أفواه المنتقدين ويحول سهام النقد إلى يورجن كلوب .

ويكمن إنجاز مانشستر يونايتد مساء اليوم، بالرغم من تلقيه هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، إلا أن الفريق استطاع أن يجبر أبطال أوروبا بصورة متواضعة، بالرغم من الحالة السيئة لمانشستر يونايتد منذ انطلاقة الموسم الحالي واحتلاله للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب البطولة .

ناهيك عن أهمية المباراة باعتبارها بطولة خاصة، نظرًا لما يحمله كلا الناديين للأخر، كونهما الغريمين التاريخيين على زعامة انجلترا من حيث التاريخ والألقاب .

وكان أولى جونار سولشاير قد تعرض لسيل من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال الـ9 مباريات الأخيرة، بالإضافة إلى احتلاله المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط فقط، وهو ما لا يعد مقبولًا لجماهير العريق مانشستر يونايتد، لتنادي الأصوات بإقالة النيرويجي من منصبه كمدير فني للفريق.

تعادل الزعيم الجريح ضد أحد أباطرة البريميرليج قد يؤجل النطق بالحكم في قضية تحديد مصير سولشاير داخل مسرح الأحلام .