رياضة | كارثة تمنع الهلال السعودي من المشاركة بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة تمنع الهلال السعودي من المشاركة بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ناديي الهلال والنصر السعوديين، بالإقصاء من المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا، بالنسخة المقبلة.

ويأتي تهديد الاتحاد الآسيوي للأندية السعودية، بسبب تراخيص الأندية ومن يحق له المشاركة بعد سداد أي غرامات على الأندية، وهو مايعوقهما عن المشاركة.

وتحدث محمد السليم رئيس لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن إمكانية منع الفرق الأربعة التي تأهلت إلى أبطال آسيا، من المشاركة في البطولة القارية، العام القادم.

وشدد السليم في تصريحات صحفية، على أن لجنة التراخيص، تتابع القضايا التي تصدر فيها أحكام نهائية في حق الأندية التي حصلت على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، لسداد أي غرامات وتزويد الإدارة بالمستندات.

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وأشار إلى أنه في حال عدم إيفاء الأندية بسداد الأموال المستحقة عليها، ستتخذ اللجنة إجراءات متدرجة، قد تصل إلى سحب الرخصة.

وتأهل الهلال والنصر والتعاون بشكل مباشر إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2020، في الوقت الذي يخوض فيه الأهلي التصفيات التأهيلية.

ويستعد الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، لخوض مواجهة أمام السد القطري، يوم 22 من الشهر الجاري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كان الزعيم الهلالي، فاز ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، مطلع الشهر الجاري.