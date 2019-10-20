رياضة | عاجل - الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد 20 أكتوبر عن مدة غياب نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

سبب غياب أودريوزولا عن ريال مدريد

وكان أودريوزولا قد حصل على طرد خلال مباراة ريال مدريد ضد مايوركا أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مدة غياب أودريوزولا عن ريال مدريد

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وكشف موقع "فوتبول إسبانيا" أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر إيقاف ألفارو أودريوزولا لمباراة واحده فقط في الدوري الإسباني.

وبالتالي سيفقد ريال مدريد خدمات أودريوزولا في مباراة واحده بالدوري الإسباني ولكنه سيكون متاح في مواجهة جلطة سراي القادمة بالدوري الإسباني بشكل طبيعي.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.