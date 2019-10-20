رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي ليفربول ونظيره نادي مانشستر يونايتد منذ قليل يالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

مسجلو أهداف المباراة

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 بينما سجل آدم لالانا هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 85.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم كالآتي:

1- "سيرجيو أجويرو" لاعب مانشستر سيتي: 8 أهداف

2- "تامي إبراهام" لاعب تشيلسي: 8 أهداف

3- "بيريك أوباميانج" لاعب أرسنال: 7 أهداف

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4- "جيمي فاردي" لاعب ليستر سيتي: 6 أهداف

5- "رحيم سترلينج" لاعب مانشستر سيتي: 6 أهداف.

6- "تيمو بوكي" لاعب نورويتش سيتي: 6 أهداف

7- "ويسلون" لاعب بورنموث: 5 أهداف

8- "هاري كين" لاعب توتنهام: 5 أهداف.

9- "ساديو ماني" لاعب ليفربول: 5 أهداف

10- "محمد صلاح" لاعب ليفربول: 4 أهداف.

متصدر الدوري الإنجليزي

يذكر أن نادي هو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 25 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.