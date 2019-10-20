رياضة | مدير الكره بالمنيا عقب التعادل مع سوهاج : الموسم لا يزال طويلاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكره بالمنيا عقب التعادل مع سوهاج : الموسم لا يزال طويلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عليان مدير الكرة بنادي المنيا، بأن بداية مباريات القسم الثاني، تكون صعبه للغاية، مشيرا إلى أن الصعوبة تكون علي كافه الفرق وليس المنيا فقط.

وأضاف عليان بأن كلما قل عدد الفرق في المجموعه، كلما ازدادت المجموعة صعوبه، حيث ذكر بأن كافه الفرق علي اتم الاستعداد للموسم الكروي الجديد، إلي جانب أن لديهم اجهزه فنيه علي أعلي مستوي.

وتابع عليان بأن الموسم مازال طويلا، حيث أن الصعود لم يتم تحديده من أول لقاء، موضحا، بأنه يسعي لحصد النقاط الثلاث في اللقاء القادم أمام الألومنيوم.

وإختتم حديثة بأن هذا الموسم الكروي الجديد، سيكون موسما صعبا على كافة الفرق وليس المنيا فقط، متمنيا إسعاد الفريق المنياوي بتحقيق الصعود للدوري الممتاز مره أخري.

وكان نادي المنيا قد تعادل سلبيا مع سوهاج الأحد، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعه الأولي للقسم الثاني للموسم الكروي الجديد 2019\2020.