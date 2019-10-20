شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة السد القطري تصل الرياض لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

وصلت بعثة نادي السد القطري منذ قليل للعاصمة السعودية الرياض استعدادا لمواجهة نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز نادي الهلال السعودي أمام نظيره نادي السد القطري ينتجة 4 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة و الربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.