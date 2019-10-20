برشلونة يسعي للحصول علي خدمات النجم المغربي

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يسعي النادي الكتالوني متصدر الليجا الاسبانية في الحصول علي خدمات النجم المغربي لاعب فريق شالكة الالماني "أمين حارث".
وكتبت صحيفة "سبورت" الاسبانية ان النادي يراقب اللاعب ويريد الحصول علي خدماته ، حيث ارسل كشفين النادي لمراقبة "حارث" اليوم الاحد في المباراة التي جمعت شالكة بنظيره هوفنهايم في الدوري الالماني .
ظهر "حارث" بمستوي كبير في الفترة الاخيرة حيث سلط الاضواء عليه من قبل الفرق الاوروبية ، وصراع الاندية علي اللاعب مما قد يزيد في سعر اللاعب سريعا.
يبلغ "حارث" من العمر ٢٢ عاما وهذا يعني ان اللاعب امامه مستقبل كبير في كرة القدم ، وسجل "حارث" مع ناديه شالكة حتي الان اربعة اهداف وقدم تمريرتين حاسمتين .
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