شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعي للحصول علي خدمات النجم المغربي والان مع التفاصيل

يسعي النادي الكتالوني متصدر الليجا الاسبانية في الحصول علي خدمات النجم المغربي لاعب فريق شالكة الالماني "أمين حارث".

وكتبت صحيفة "سبورت" الاسبانية ان النادي يراقب اللاعب ويريد الحصول علي خدماته ، حيث ارسل كشفين النادي لمراقبة "حارث" اليوم الاحد في المباراة التي جمعت شالكة بنظيره هوفنهايم في الدوري الالماني .

ظهر "حارث" بمستوي كبير في الفترة الاخيرة حيث سلط الاضواء عليه من قبل الفرق الاوروبية ، وصراع الاندية علي اللاعب مما قد يزيد في سعر اللاعب سريعا.

يبلغ "حارث" من العمر ٢٢ عاما وهذا يعني ان اللاعب امامه مستقبل كبير في كرة القدم ، وسجل "حارث" مع ناديه شالكة حتي الان اربعة اهداف وقدم تمريرتين حاسمتين .