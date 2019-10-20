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بوندسليغا.. دورتموند يفوز وبايرن يقع في فخ التعادل

فاز فريق بروسيا دورتموند على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، في حين سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل مع مضيفه أوغسبورغ.

عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات بتغلبه على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر) في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وشهدت هذه الجولة أيضاً تعادل بايرن ميونخ مع أوغسبورغ (2/2) وفوز يونيون برلين على فرايبورغ (2/صفر)، وفورتونا دوسلدورف على ماينز (1/صفر) وتعادل فيردر بريمن مع هيرتا برلين (1/1)، ولايبتزغ مع فولفسبورغ بنفس النتيجة. ويدين بوروسيا دورتموند بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركو ريوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 15 نقطة وقفز للمركز الرابع في جدول الترتيب، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 16 نقطة لكنه حافظ على صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ. وهذا هو الفوز الأول لبوروسيا دورتموند بعد ثلاث تعادلات متتالية وهو الانتصار الرابع لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لمونشنغلادباخ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة. بايرن في فخ التعادل وفي المباراة الثانية، فرط فريق بايرن ميونخ في انتزاع صدارة الدوري بسقوطه في فخ التعادل 2/2 أمام أوغسبورغ. وصعق أوغسبورغ ضيفه حامل اللقب بهدف ماركو ريشتر بعد 28 ثانية، عقب ضربة رأس من راني خضيرة. وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 14 بضربة رأس بعد تمريرة سيرغ غنابري العرضية المتقنة ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري. وهز المهاجم البولندي الشباك في أول ثماني مباريات في الدوري ليعادل رقم بيير-إيمريك أوباميانغ القياسي الذي حققه قبل أربع سنوات.

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وسدد غنابري، الذي رد القائم محاولته قرب نهاية الشوط الأول، كرة منخفضة في مرمى توماس كوبيك حارس أوغسبورغ ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 49. وأنقذ كوبيك محاولات من كينغسلي كومان وليفاندوفسكي قبل أن يخطف فينبوجاسون التعادل.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند ولايبزغ، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر.