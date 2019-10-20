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الامارات | محمد صلاح يغيب وليفربول لا يخسر

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق على سجله خالياً من الهزائم بعد مرور تسع جولات من عقب تعادله مع فريق مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، ليحافظ على صدارة بفارق مريح عن أقرب منافسيه، وذلك على ملعب أولد ترافورد.

وسجل هدفي اللقاء كل من ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 36، وآدم لالانا لليفربول في الدقيقة 85، ليصل رصيد ليفربول إلى 25 نقطة مقابل 10 نقاط لفريق مانشستر يونايتد 10 نقاط في المركز الـ13، وشهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح، عقب الإصابة التي كانت قد تعرض لها في الجولة الثامنة أمام بيرنلي، ورغم كل التوقعات التي كانت تؤكد إقتراب اللاعب من قمة أولد ارافورد إلا أنه غاب عن اللقاء ولكن فريقه لم يخسر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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