الامارات | محمد صلاح يغيب وليفربول لا يخسر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغيب وليفربول لا يخسر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق ليفربول على سجله خالياً من الهزائم بعد مرور تسع جولات من الدوري الإنجليزي عقب تعادله مع فريق مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، ليحافظ على صدارة بفارق مريح عن أقرب منافسيه، وذلك على ملعب أولد ترافورد.

وسجل هدفي اللقاء كل من ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 36، وآدم لالانا لليفربول في الدقيقة 85، ليصل رصيد ليفربول إلى 25 نقطة مقابل 10 نقاط لفريق مانشستر يونايتد 10 نقاط في المركز الـ13، وشهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح، عقب الإصابة التي كانت قد تعرض لها في الجولة الثامنة أمام بيرنلي، ورغم كل التوقعات التي كانت تؤكد إقتراب اللاعب من قمة أولد ارافورد إلا أنه غاب عن اللقاء ولكن فريقه لم يخسر.