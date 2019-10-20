شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يضغط على الأهلى لخوض مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى مسؤولو النادى الأهلى، اتصالات مكثفة من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، من أجل إقناعهم بالموافقة على خوض مباراة الجونة المقرر لها بعد غد «الأربعاء» ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطول الدورى الممتاز، وذلك بعدما أصدر النادى الأهلى بياناً أكد خلاله عدم خوض أى مباراة فى المسابقة قبل مواجهة الزمالك التى تم تأجيلها فى الجولة الرابعة، ووعد مسؤولو الجبلاية نظراءهم فى النادى الأهلى، بالعمل على انتظام جدول الدورى خلال المرحلة المقبلة، عقب انتهاء الأزمة الحالية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من مسؤولى القلعة الحمراء يميلون لخوض مباراة الجونة من منطلق أن الحفاظ على استقرار الحياة الكروية نابع من الدور الوطنى للنادى الأهلى، لكن القرار النهائى سيكون لمجلس الإدارة.

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كما ترددت أنباء عن اقتراح البعض تأجيل اللقاء المقبل بين الأهلى والجونة، لتجنب الصدام بين القلعة الحمراء والجبلاية، وينتظر أن يتم حسم الموقف خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما يواصل الفريق الكروى الأول استعداداته الفنية للمباراة مع الجونة، ورفض الجهاز الفنى منح اللاعبين أى إجازة تحسباً لأى تغيير فى المواقف.

يأتى هذا فى الوقت الذى يعقد فيه مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعاً طارئاً اليوم الإثنين لبحث الموقف النهائى من خوض مباراة الجونة فى غياب محمود الخطيب رئيس النادى بسبب الظروف الصحية.

من جهة أخرى، فتح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، خطوط مفاوضات مع ثلاثى الفريق الكروى، حسام عاشور، وأحمد فتحى، ووليد سليمان والذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وتم الاتفاق على التجديد معهم لمدة موسم، فى إطار رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى الحفاظ على القوام الأساسى، واللاعبين أصحاب الخبرة فى القلعة الحمراء، ومن المنتظر أن ينهى عبدالحفيظ كافة التفاصيل المادية للثلاثى، والإعلان رسمياً عن التجديد موسماً خلال الساعات المقبلة.

فيما تم الاستقرار على إعارة صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على طلب المدير الفنى، الذى أكد عدم حاجته للاعب خلال الفترة الحالية، بينما يواصل محمود متولى تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش مران الفريق الجماعى على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى اللاعب جلسة تأهيلية فى الجيم أعقبها خوض تدريبات الجرى حول الملعب. ويعانى محمود متولى من الإصابة فى العضلة الخلفية تلك التى تعرض لها فى مباراة الزمالك بالسوبر المحلى الذى توج به الأهلى بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.