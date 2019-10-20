شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يؤجل حسم انتقاله للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرجأ محمود عبدالمنعم «كهربا» المحترف بنادى «أفيس» البرتغالى رده النهائى على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، بشأن انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل من عدمه.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب تواجد فى القاهرة لمدة 6 أيام قضى خلالها إجازة قصيرة قبل أن يعود مرة أخرى إلى البرتغال لخوض مباراتين فى الدورى البرتغالى مع فريقه أمام بيلينينسيش يوم 26 أكتوبر الجارى، والمباراة الثانية أمام بورتو يوم 3 نوفمبر المقبل.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن «كهربا» أبلغ مسؤولى الأهلى بتأجيل المفاوضات معه لسببين أولهما علمه بتراجع مسؤولى القلعة الحمراء فى إتمام التعاقد معه بعد الأنباء التى تسربت مؤخرا من داخل القلعة الحمراء عن تحفظ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى عن إتمام الصفقة لأسباب سلوكية، وهو ما أثار استياء اللاعب، خصوصا أن الأخير كان يعول كثيرا على العودة للقلعة الحمراء.

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والسبب الثانى يكمن فى المخاوف التى تسيطر على اللاعب من تعرضه للإيقاف لمدة 6 أشهر فى حالة الحكم فى الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضده فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

كان «كهربا» قد استخرج بطاقة دولية مؤقتة للاحتراف بنادى «أفيس» البرتغالى بدعوى بطلان عقده مع الزمالك، لكن مسؤولى الأبيض قدموا شكوى ضد اللاعب أكدوا خلالها هروبه من النادى واحترافه بالدورى البرتغالى، رغم ارتباطه بعقد مع النادى لم ينته بعد، ووضع اللاعب شرطا جزائيا فى عقده مع النادى البرتغالى يقدر بـ400 ألف دولار يمنحه حق الانتقال لأى ناد آخر فى حالة سداده.

وأكد المصدر أن اللاعب أبلغ مسؤولى القلعة الحمراء بتأجيل إتمام المفاوضات حتى لا يتعرض للإيقاف من جانب «فيفا»، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك 3 عروض أخرى غير عرض الأهلى للانتقال إلى أحدها، منها عرض من أحد أندية الدورى الممتاز، التى تمتلك إمكانيات مالية كبيرة، فضلا عن عرض آخر من أحد الأندية السعودية.

ووفقا للمصدر نفسه فإن اللاعب يميل إلى الانتقال للنادى السعودى باعتبار أنه الأفضل ماليا من العروض الثلاثة الأخرى سواء الأهلى أو الزمالك أو النادى المحلى الثالث، إلى جانب أنه تلقى وعودا من مسؤولى النادى السعودى بإنهاء مشكلته مع الزمالك فى حالة الموافقة على اللعب بالدورى السعودى، لكن اللاعب نفسه يواجه مشكلة أخرى وراء المفاوضات مع النادى السعودى تتمثل فى الأزمات التى أثارها خلال فترة احترافه بنادى اتحاد جدة قبل أن يعود للزمالك.

يأتى هذا فى الوقت الذى اشترط فيه حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم مشاركة اللاعب بشكل أساسى مع ناديه البرتغالى حتى ينضم إلى المعسكر المقبل المزمع إقامته يوم 5 نوفمبر المقبل لخوض مباراة ودية يوم 8 من نفس الشهر استعدادا لمواجهتى كينيا يوم 14 وجزر القمر يوم 18 من الشهر نفسه فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021.