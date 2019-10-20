الأحد 20 أكتوبر 2019 عبر النروجي اولي غونار ​سولسكاير​ مدرب نادي مانشستر يونايتد الانكليزي عن سعادته بعد التعادل الايجابي 1 - 1 امام ​ليفربول​ المتصدر في البريمييرليغ الانكليزية.

وقال سولسكاير لبي بي سي سبورت:"لست محبطاً لأني أنظر إلى تنفيذ الخطة وجهد اللاعبين الذين كانوا ممتازين". Advertisements وأضاف:"اللاعبون محبطون في غرفة الملابس وهذا جيد لا ينتابهم الحماس بنقطة واحدة ضد ليفربول كان يجب أن يكونوا ثلاث". وأوضح:"ليفربول فريق جيد ودفعنا للخلف ولكني لم أشعر أنهم خلقوا الكثير من الفرص الكبيرة كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني بالمرتدات". وتابع:"كان يجب أن يتم ايقاف عرضية روبرتسون ولكن تلك الأشياء تكلفك أمام الفرق الجيدة وقد كلفتنا نقطتين".

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كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير: فقدنا نقطتين ولكنني سعيد بالاداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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