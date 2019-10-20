ادم لالانا يوقع الهدف الاول لليفربول امام مانشستر يونايتد  

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الأحد 20 أكتوبر 2019
استطاع ادم لالانا لاعب فريق ليفربول الانجليزي ان يحرز الهدف الاول لفريقه في الدقيقه ال85 من عمر اللقاء الذي يجمع الغريمين .
والجدير بالذكر ان راشفورد احرز هدف في مرمي ليفربول في الدقيقة ٣٦ من الشوط الاول بعد تمريرة عرضية من اللاعب جيمس ليحولها راشفورد الي هدف في مرمي اليسون باكير البرازيلي بعد هدف اثار جدل وتدخل فيه الڤار ليحتسب حكم المباراة صحة الهدف .
وعادل السنغالي ساديو ماني النتيجة في الدقيقة ٤٤ ولكن تم الغاء الهدف بعد تدخل الفار بان ماني قد لمس الكرة بيده داخل المنطقة ليكون الهدف غير شرعي .
يذكر ان ليفربول في صدارة الترتيب ٢٤ نقطة ومانشستر في المركز ١٢ بتسع نقاط فقط .
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