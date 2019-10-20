شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان.
خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبد الله بكري وولفريد كانون.
خط الوسط: إسلام عيسى وعمر العيوني ولومالا عبده ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي.
خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس.
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