الاتفاق يستعيد خدمات مدافعه الخيبري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد المدافع علي الخيبري إلى تدريبات الاتفاق الجماعية يوم الأحد، استعداداً لمواجهة العدالة نهاية الأسبوع الجاري، ضمن مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ولم يلعب الخيبري إلا 81 دقيقة طوال الموسم الجاري، وكانت في خسارة فريقه أمام الفيصلي يوم 21 سبتمبر ضمن مباريات الجولة الرابعة.
وتعرض الاتفاق إلى 4 خسائر متتالية في الدوري أمام الفيصلي وأبها والهلال وأخيراً الشباب.
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