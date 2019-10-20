شكرا لقرائتكم خالد الغامدي يمنح الفيصلي نقاط الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الفيصلي مستوياته المميزة بعد تحقيقه فوزه الرابع توالياً على حساب ضيفه الحزم 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة في ختام المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفيصلي بمواصلة سلسلة انتصاراته بعدما اكتفى بالتعادل في أول مواجهتين أمام جاره الفيحاء ومضيفه الشباب سلبياً، ليحقق الفوز في مبارياته الأربع على حساب ضيفه الفتح 3-2 والاتفاق 1-صفر، والعدالة 3-1، والحزم 1-صفر.

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في حين توقفت انتصارات الحزم الذي حقق نتائج مميزة في المراحل الثلاث الماضية بعدما حقق العلامة الكاملة بفوزه على مضيفه النصر 1-صفر، وضمك 4-صفر، ومضيفه الاتحاد 2-1.

ويدين الفيصلي بهذا الفوز للاعبه خالد الغامدي الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 58 بعدما ارتقى لعرضية زميله الهولندي يوسف جبلي وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحزم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن أهلي جدة الثالث، وبقي الحزم على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز السابع.