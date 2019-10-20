شكرا لقرائتكم غياب مودريتش وبيل عن مواجهة الريال وغلطة سراي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب لوكا مودريتش وغاريث بيل ولوكاس فاسكيز عن تشكيلة ريال مدريد في مواجهة غلطة سراي التركي خارج الديار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء في مباراة وصفها المدرب زين الدين زيدان بأنه "يجب الفوز بها".
ولم يشارك اللاعبون الثلاثة خلال الخسارة 1-صفر على أرض مايوركا يوم السبت، وهي الهزيمة الأولى للفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم.
وتعرض مودريتش وبيل للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخباتهما الوطنية بينما يغيب فاسكيز عن الفريق منذ بداية الشهر، وفي المقابل سيعود توني كروس وإيدن هازارد وداني كارفخال الذين غابوا عن الخسارة أمام مايوركا للتشكيلة.
وغاب كروس بسبب الإصابة فيما غاب هازارد عن مواجهة مايوركا لانشغاله بمولد طفله الرابع بينما حصل كارفخال على راحة.
وحصد ريال مدريد نقطة واحدة من أول مباراتين ضمن المجموعة الأولى في دوري الأبطال من خسارة أمام باريس سان جيرمان 3-0 وتعادل مع كلوب بروج البلجيكي 2-2.
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