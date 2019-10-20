شكرا لقرائتكم إصابة سيرجي روبيرتو.. وغيابه عن مواجهة سلافيا براغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أن لاعبه سيرجي روبيرتو سيغيب لبعض الوقت بسبب الإصابة، ولن يكون ضمن قائمة الفريق التي ستواجه سلافيا براغ التشيكي خلال الأسبوع الجاري في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض روبيرتو لإصابة في أربطة الركبة اليسرى خلال المباراة التي فاز فيها برشلونة على إيبار 3 - صفر يوم السبت، وغادر الملعب بعد نهاية الشوط الأول وحل البرتغالي نيلسون سيميدو بدلاً منه.

وذكر برشلونة في بيانه: الفحوص الطبية التي خضع لها أثبتت أن سيرجي روبيرتو يعاني من تمزق في الأربطة الداخلية للركبة اليسرى، وعودته إلى الملاعب تحددها قدرته على الاستجابة للعلاج.