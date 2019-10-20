«لتواطؤه مع الزمالك وتأجيل مباراة القمة».. أنباء عن تقديم الأهلي شكوى ضد اتحاد الكرة لـ «الفيفا»

الموجز - شريف الجنيدي

تدولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إقدام الأهلي على تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة المصري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب إصرار الاتحاد على قراراته المتعلقة بخوض مباراة الأهلي والجونة ومواصلة تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك.

وجاء في الأنباء أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يُحضر ملفاً ووفداً رسمياً بقيادة خالد مرتجي ومحامي النادي محمد عثمان للسفر لسويسرا خلال الأيام القليلة المُقبلة لتقديم ملف النادي للمحكمة الدولية الرياضية والذي يُثبت فيه الأهلي عدم التزام اللجنة الخماسية بمبدأ "الفير بلاي" وتأجيلهم لمباراة الاهلي والزمالك بدون أي سبب واضح والتواطؤ مع رئيس الزمالك في طلبه الواضح في أكثر من حوار سابق لتأجيل المباراة.

وأضافت أن النادي الأهلي يستند في خطابه لنقطتين:

أولاً: عدم وصول أي خطاب رسمي من الأمن للنادي بطلب تأجيل المباراة.

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ثانياً: لعب الزمالك لمباراة في نفس اليوم مع المقاولون العرب، واستبدال الجولة الرابعة بالجولة الخامسة، مما يُثبت عدم وجود أي معوقات امنية للعب مباراة الاهلي والزمالك في ذلك اليوم.

قرار التأجيل

أعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، الثلاثاء الماضي، عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه تقرر تأجيل القمة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وبعد إعلان اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة، دشنت جماهير النادي الأهلي عدد من الهاشتاجات خلال الأيام الماضية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للاعتراض على قرار اتحاد الكرة.