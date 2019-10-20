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صور.. ديسابر يركز على الجوانب الفنية والخططية فى ختام استعداد بيراميدز لمواجهة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي في لقاء الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف من مساء الإثنين على استاد السلام في جولة جديدة من الدوري.

 

وركز الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق على الجوانب الخططية والفنية خلال المران الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة الاثنين.

 

يحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب برصيد 8 نقاط بعد الفوز فى مباراتين و التعادل في مثلهما ، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مواجهات ، والأهلي ثانيا برصيد 9 نقاط بعد خوضه 3 مواجهات.

 

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محمد فاروق لاعب بيراميدز

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تدريبات فريق بيراميدز

 

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تدريبات فريق بيراميدز

 

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تدريبات فريق بيراميدز

 

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تدريبات فريق بيراميدز

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