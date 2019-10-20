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مراقب الزمالك وجينيراسيون يزور البعثة السنغالية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مراقب مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي، إلي القاهرة اليوم، استعدادا للمواجهة التي ستجمع الفريقان في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام.

 

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واختارت لجنة الحكام الكاميروني أليوم أليوم نيانت لإدارة مباراة الزمالك وجينيراسيون ويعاونه كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.

 

وحرص مراقب المباراة الغاني علي زيارة بعثة الفريق السنغالي اليوم وبرفقته المراقب الأمني أيضا وكانت بعثة جينيراسيون قد اشتكي من قبل للاتحاد الأفريقي لكرة القلم "كاف" خلال تواجدهم بالقاهرة في نهاية الشهر الماضي إن مراقب المباراة لم يقم بزيارتهم ورفضوا تعديل موعد ومكان اللقاء وقرر الكاف بعد ذلك إعادة المباراة في موعده الجديد يوم الخميس القادم.

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