طنطا يفوز على بلقاس 7/4 وديا أستعدادا لمباراة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طنطا بقيادة أيمن المزين على نظيره بلقاس فى المباراة الودية التى جمعتهم مساء اليوم بنتيجة 7 / 4 ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى . ويستضيف فريق طنطا نظيره سموحة السكندري ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجاري . Advertisements ويحتل فريق طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة والتعادل أمام حرس الحدود، والهزيمة من بيراميدز.

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