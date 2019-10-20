شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي بأمم أفريقيا 2019 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي :

منتخب مصر الأوليمبي و مالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

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تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.

مباريات بطولة امم افريقيا 2019 تحت 23 سنة