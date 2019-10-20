سوبر كورة .. الأهلي يُحدد بديل حسام عاشور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهي عقد حسام عاشور قائد النادي الأهلي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ولم يُحدد اللاعب المُلقب بالمسمار قراره النهائي سواء بتجديد عقده لمدة موسم إضافي أو إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجاري. مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أكد أن ناديه لم يكل من تدعيم صفوفه بأفضل شكل مؤكداً أن إدارة ناديه تضع في عين الاعتبار امكانية إعلان حسام عاشور إعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، خاصة في حالة نجاح الفريق بالتتويج بالنسخة الحالية من بطولة دورى أبطال افريقيا، والتي يرغب اللاعب في الفوز بها على أن يعقبها مباشرة اعلانه الاعتزال. لمعرفة هدف الأهلي ليصبح بديل حسام عاشور عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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