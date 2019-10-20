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طلعت يوسف يدرس أخطاء الإسماعيلى لتخطى عقبة الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

يدرس طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود الأخيرة التى حقق فيها االفريق العسكرى الفوز بهدف مقابل للاشئ لتفادى مشاكل الدفاع والتى يقع فيها الفريق فى كل مباراة وكلفته ضياع العديد من النقاط .

 

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وسيقوم يوسف بشرح جميع الأخطاء التى ظهرت فى دفاعات الحرس لشرحها للمهاجمين وكيفية استغلالها خلال اللقاء القادم المقرر له الخميس المقبل ضمن مباريات الأسبوع الخامس على ملعب المكس .

 

يذكر أن الإتحاد السكندرى اكتملت صفوفه عقب شفاء إسلام جمال مدافع الفريق من نزلة البرد التى ابعدته عن مباراة دجلة ، وطلب طلعت يوسف بنسيان المباراة الماضية والتركيز فى لقاء الحدود التى وصفها بالصعبة 

 

 

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