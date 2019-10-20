صور .. بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي في لقاء الجولة الخامسة للدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف من مساء الاثنين على استاد السلام في جولة جديدة من الدوري، وركز الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق على الجوانب الخططية والفنية خلال المران الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة الاثنين. Advertisements

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