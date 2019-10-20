رسميا.. السابعة مساءً موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019 بمباراة مصر ومالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" السابعة مساءً موعدا لمباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تجمع منتخب مصرالاوليمبي أمام مالي ،و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.
تقام مباراة الافتتاح لأمم افريقيا يوم 8 نوفمبر وتجمع المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب أمام منتخب مالي فى السابعة مساءاً باستاد القاهرة الدولي.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.
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