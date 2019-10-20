شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: كل شيء كان ضدنا اليوم لكننا لم نخسر والان مع التفاصيل

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في المؤتمر الصحفي عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد بالبريميرليج أن كل شئ كان ضد ليفربول لكننا لم نخسر.

وأضاف كلوب:" أردنا نتيجة مختلفة، لكن من أجل نتيجة مختلفة، يجب أن نلعب بشكل أفضل، كنا جيدين كفاية للحصول على نقطة قمنا بمنح مانشستر يونايتد الفرصة للعب بالطريقة التي أرادوا اللعب بها مع خمسة في الخلف كانوا يعملون بجد لم يكن تحركنا جيدًا بما فيه الكفاية شعرنا أننا تحت الضغط عندما كنا نتحرك ‏ربما دخول نابي كيتا كان متأخرًا بعض الشيء للقيام بتأثير لكن تأثيره كان حاضرًا".

وأكد المدير الفني لنادي ليفربول أن الفريق سيبذل قصاري جهده للعودة للفوز من جديد في المباراة القادمة.