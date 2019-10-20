شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لبايرن ميونخ بعد اصابة مدافه بقطع في الرباط الصليبي ! والان مع التفاصيل

اعلن الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونخ الالماني اليوم الاحد عن اصابة مدافعه "نيكلاس شول" بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسري .

وكشفت الفحوصات الطبية غياب اللاعب لفترة طويلة وهي ٧ اشهر للعلاج مما يعني انتهاء موسم اللاعب مبكرا ، وصدم النادي بهذه الاصابة حيث رحل عن الفريق هذا الموسم المدافع الالماني "ماتس هوملس" وانضم لصفوف بروسيا دورتموند . مما يعني صعوبة الموقف علي الفريق الالماني.

وقال مدرب النادي الباڤاري "نيكو كوڤاتش " : مما سمعته اصيب "شول" بقطع في الرباط الصليبي وعلينا ان نري الي اي مدي تضررت المناطق الاخري بالركبة.

وخرج "شول" مصابا في المباراة الاخيرة التي جمعت بايرن ميونخ بنظيره اوجسبورج التي انتهت بالتعادل الايجابي ٢/٢ واهدار بايرن ميونخ لصدارة البوندسليجا .