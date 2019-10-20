شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو ينتزع 3 نقاط من انياب رين في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

استطاع فريق موناكو ان يحقق انتصارا كبيراً علي نظيره رين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب لويس الثاني بالعاصمة الفرنسية "باريس" ، في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

سجل ثلاثية موناكو كل من وسام بن يدر هدفين في الدقيقتين 3 و93 ، واسلام سليماني في الدقيقة 56 ، بينما أحرز هدفي رين كل من فيتوت ماواسا في الدقيقة 12 ، وأدرين هونو في الدقيقة 48.

ورفع موناكو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، وهو نفس رصيد رين صاحب المركز الثاني عشر.

انتزع موناكو ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه رين (3-2) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز سانت إتيان على بوردو (1-0).

وتقدم موناكو بهدف سجله وسام بن يدر في الدقيقة الثالثة، وتعادل فيتوت ماواسا لرين في الدقيقة 12 وأضاف أدرين هونو الهدف الثاني لرين في الدقيقة 48 قبل أن يسجل إسلام سليماني هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 56 قبل أن يسجل بن يدر الهدف الثاني له والثالث لموناكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ورفع موناكو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد رين عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهذا هو الفوز الثالث لموناكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.

فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لرين هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق سانت إتيان فوزا صعبا من مضيفه بوردو (1-0).

ويدين سانت إتيان بالفضل في هذا الفوز للاعبه دينس بوانجا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

ورفع سانت إتيان رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد بوردو عند 15 نقطة في المركز الخامس.