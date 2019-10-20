شكرا لقرائتكم خبر عن ادم لالانا: هدفي يوضّح أهمية كل لاعب في الفريق والان مع التفاصيل

قال آدم لالانا لاعب نادي ليفربول في تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد أن هدفه يوضح أهمية كل لاعب بالفريق وليس الفريق الأساسي فقط.

وأضاف لالانا:" سعيد جداً بالعودة للتسجيل، كان لدينا 25 دقيقة ولم نكن بأفضل مستوى لنا في المباراة لكن نظر المدرب الى الدكة وقام بالتغييرات، دخل تشامبرلين وكان جيداً جداً هكذا انا بالإضافة إلي نابي كيتا ثم تغير الوضع".

وأردف لاعب ليفربول:"اذا اردت الفوز في المبارايات دائما فأنت بحاجة لجميع اللاعبين وليس للاعبي الفريق الأساسي فقط يجب أن يكون الجميع جاهزا".